Rum hükümetinin, Gazze’ye yönelik insani yardımı öngören “Amalthia” inisiyatifinin diplomatik hareketliliğinden memnun olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün konu hakkında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Letimbiotis, “Amalthia” inisiyatifi çerçevesinde gönderilen Gazze’ye yönelik yardımın önümüzdeki günlerde sahada olmasının beklendiğini ifade etti.

Amerikalılar tarafından kurulan geçici rıhtımın dün sabah Gazze sahiline demirlediğini belirten Letimbiotis, “Amalthia” ile ilgili güçlü diplomatik hareketliliğin, insani yardım inisiyatifinin siyasi ve teknik anlamda tanınmasının yanı sıra stratejik niteliği de yansıttığını belirtti.

Geçici rıhtımın operasyonel açıdan hazırlığının, daha büyük miktarlarda ek ve tamamlayıcı acil insani yardımın alınması ve dağıtılması için uygun koşulların yaratılmasında katalizör olacağını kaydeden Letimbiotis, bu çerçevede geçen gün insani yardım taşıyan Amerikan “James A.Loux”(LSV-6) gemisinin ayrıldığını ifade etti.

Letimbiotis, insani yardım taşıyan yeni gidişlerin de olacağından söz ederek, insani yardım yüklerinin indirilmesinin uygun hava koşulları dikkate alınarak başlayacağını söyledi.

Önümüzdeki günlerde gönderilecek yardımın bir kısmının, ilk başta 97 palet gıda ürünleriyle Güney Kıbrıs menşeli olacağını söyleyen Letimbiotis, bunu daha sonra başkalarının takip edeceğini belirtti.

Letimbiotis, yardımın Birleşmiş Milletler tarafından teslim alınacağını ve Gazze’de dağıtılacağını söyledi.

Letimbiotis, Amerikalı Koramiral Cooper’in, kurulan geçici rıhtıma ilişkin gazetecileri bilgilendirirken yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın rolünden söz ettiğini de belirtti.

-Kombos’a ödül

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin, “Amalthia” planının hayata geçirilmesi aracılığıyla Gazze’ye insani yardım koridorunun oluşturulmasına yönelik Güney Kıbrıs’ın inisiyatifinin Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’u ödüllendirdiğini yazdı.

Habere göre, ödül, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin amaçlarının yerine getirilmesinde özlü olarak faaliyetleriyle katkı sağlayan şahsiyet ve kurumlara veriliyor.