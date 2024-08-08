Rum Polisi ile İngiltere polisinin, aşırı sağcı İngiliz aktivist Tommy Robinson’un Güney Kıbrıs’tayken yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle istişarede bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Robinson’un İngiltere’de sığınmacılar aleyhinde aşırı sağ eylemler yapılmasını tetikleyen kişi olduğunu kaydederken, Ayia Napa’da tatil yapmaya geldiğinde de, sosyal medya hesabından ırkçı paylaşımlarda bulunduğunu yazdı.

Polis, Robinson’un adaya geldiğine dair bilgi alır almaz İngiltere polisiyle temasa geçilerek bilgilendirme yapıldığı ve İngiltere polisinin de herhangi bir durum olursa Rum polisinden yardım isteyeceğini açıkladı.

Haberde, Robinson aleyhinde İngiltere Mahkemesi tarafından tutuklama emri verildiği de ifade edildi.