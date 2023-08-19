Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 1 Eylül Cuma günü Rum Ulusal Konseyini toplayacağı ve toplantının gündeminde diğer şeylerin yanı sıra Pile’de meydana gelen olaylar ile Rum kesiminin diplomatik icraatlarının da bulunmasının beklendiği haber verildi.

“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, Ulusal Konseyin 1 Eylül’de toplanacağını açıklayan Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ulusal Konsey üyelerinin toplantıda, ara bölgedeki olaylarla ilgili gelişmeler yanı sıra gerçekleşen ve devam eden diplomatik temaslar konusunda bilgilendirileceğini söyledi.

Letimbiotis açıklamasında, Ulusal Konsey toplantısında, Hristodulidis’in BM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Eylül ayı ortasında New York’a gidişi ışığında bilgilendirme yapılacağını ve koordinasyon sağlanacağını sözlerine ekledi.

Haberde Hristodulidis’in New York’a gidişi öncesinde BM Genel Sekreterinin Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Kıbrıs’ı ziyaret edeceği ve 28 Ağustos tarihinde Hristodulidis’le görüşeceği de anımsatıldı.