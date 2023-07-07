Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Kostas Kumbis, Suudi Arabistan’a yaptığı ziyareti değerlendirerek, söz konusu ülkenin Güney Kıbrıs için önemli bir turizm pazarı olduğunu vurguladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasında yıllar sonra yeniden doğrudan uçuşların başlaması sebebiyle söz konusu ülkeye yaptığı ziyarete değinen Kumbis, Kıbrıs’tan sadece üç saat uzaklıktaki ülkenin turist sağlama potansiyelinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kumbis, Suudi Arabistan’la turizm alanında işbirliği yapılmasını içeren bir memorandumun yakın zamanda imzalanacağını da sözlerine ekledi.