Avrupa Komisyonu’nun Menşe İsmi Korumalı (MİK) düzenlemelerine uygun hellim üretimi için son tarihin 2029 olduğuna işaret edilerek, Rum Tarım Bakanlığı'nın bu hedefle hareket ettiği kaydedildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, hellim üretiminde küçükbaş hayvan sütü miktarının artırılması için AB’den 5 yıllık uzatma aldıklarını hatırlatarak, bakanlığın bu dönemde hellimle ilgili Avrupa tüzüğünü yönetmeye çalıştığını belirtti.

Hellim üretimindeki inek sütü oranına gösterilen tepkilere değinen Grigoriu, hellim üretiminde kullanılan küçükbaş hayvan sütünün inek sütünden fazla olmasını öngören tüzük maddelerine uyum hedefiyle hareket ettiklerini ve bu çerçevede hellim piyasasının bütün paydaşlarını desteklemeye ve gerekli izahlarda bulunmaya çalıştıklarını anlattı.