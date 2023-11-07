Güney Kıbrıs’taki “Eşitlik Sendikasının”, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e geçen Pazartesi günü bir mektup göndererek, son derece yararlı bir Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olarak Kıbrıs sorununun çözümünden önce iki toplumlu bir mülkiyet teknik komitesi kurulması önerisinde bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, bahse konu sendika, mektubun içeriği konusunda yaptığı açıklamada, 1974 yılında ortaya çıkan Kıbrıs’taki mülkiyet meselesinin oldukça karmaşık olmasına bağlı olarak, yabancı uzmanların katılımıyla BM himayesinde iki toplumlu bir mülkiyet teknik komitesi kurulmasını öneriyor.