Rum basını bugün, Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu ile siyasi partilerin görüşmeyle ilgili açıklamalarını yazdı.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Sorunu Gündem Dışı-Hükümet Temsilcisinden Kamu Oyu Önünde Kabul” başlıklı haberinde Guterres-Tatar-Hristodulidis arasındaki gayriresmi görüşme ile Kıbrıs sorununun ele alınacağı gayriresmi genişletilmiş görüşme ihtimalinin, Hristodulidis-Biden görüşmesinin gündeminde bulunmadığını yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada Hristodulidis-Biden görüşmesinin Kıbrıs sorunu konusunda yapılmadığını, davetin, bölgedeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti.

Antoniu açıklamasında, Hristodulidis ile Biden görüşmesinde Hristodulidis’e eşlik eden heyette Milli Güvenlik Danışmanı Tasos Conis’in yer almadığını da söyledi. Gazete ancak Biden’in milli güvenlik danışmanının ise görüşmede yer aldığına dikkati çekti.

Habere göre, Antoniu ABD'nin Kıbrıs sorununun çözümü için Rum Yönetimi’nin bölgede oynayacağı rolün güçlendirilmesi yönündeki görüşünü kabul etmesinden dolayı Rum hükümetinin memnuniyet duyduğunu da söyledi.

Çözümün kalitesi ve içeriğinin, belirsiz ve öngörülemeyen bir unsura değil, güvenlik ve istikrar yaratılmasına neden olması gerektiğini belirten Antoniu, Hristodulidis’in tüm eylemlerinin amacının, Kıbrıs sorununa ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu söyledi.

Antoniu, Güney Kıbrıs -ABD ilişkilerin geliştirilmesinin ilk sonuçlarından birinin, Kıbrıslı Rumların ABD’deki askeri okullarda öğrenim görmesi ve muhtemelen yıl sonundan önce Kıbrıslı vatandaşlar için ABD’ye giriş vizesinin kaldırılması kararının alınması olacağını ifade etti.

Antoniu, Hristodulidis-Biden görüşmesinde savunma donanımıyla ilgili ambargonun hafifletilmesi ve Amerikan şirketlerinin Güney Kıbrıs’ta, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı projesi ile Larnaka Limanı’na ağırlık yatırım gibi konuların da ele alındığını belirtti.

-Siyasi partiler

Öte yandan Fileleftheros gazetesi siyasi partilerin Hristodulidis-Biden görüşmesiyle ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre AKEL, görüşmenin önemini ifade etti ve görüşmeye, içeriği, sonuçları ve amacı doğrultusunda abartıdan ve yanılsamalardan uzak bir şekilde değer verilmesi gerektiğini belirtti.

Gazete AKEL’in Kıbrıs sorununda role sahip ABD de dahil olmak üzere güçlü ülkeler ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ve tüm dünya ülkeleriyle, karşılıklı yarara dayalı ilişkiler geliştirilmesini desteklediğini ve böyle bir dış politikanın halkın ve ülkenin çıkarına olduğunu ifade ettiğine de yer verdi.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ise Hristodulidis-Biden görüşmesi ve Avrupa Komisyonu’nun siyasi genişlemeye ilişkin raporunun sonuçlarının çok önemli olduğunu belirtti.

Dimitriu, bu olguların aynı zamanda DİSİ’nin son on yılda inşa ettiği politikanın değerini de teyit ettiğini ifade etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos de açıklamasında Hristodulidis ile Biden arasındaki tarihi görüşmenin, ülke için güçlü diplomatik bir başarı olduğunu belirtti.

Papadopulos ayrıca bu görüşmenin Güney Kıbrıs’ın uluslararası jeopolitik sahnedeki gelişmiş konumunu ve Hristodulidis’in dış politikasının doğruluğu ile etkinliğini teyit ettiğini de söyledi.

EDEK ise Biden’in Kıbrıs sorununun çözümünün Güney Kıbrıs’ın bölgedeki konumuyla ilişkilendirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasının değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

EDEK, ABD Başkanı Biden’den dinlediklerini ABD’nin hayata geçirmesini beklediklerini de ifade etti.

DİPA ise açıklamasında görüşmeyi, Hristodulidis hükümetinin diplomatik başarısı olarak gördüklerini belirtti.