Güneydeki siyasi partilerin, Erenköy direnişinin dün kutlanan 59’uncu yıl dönümüyle ilgili bazı iddialarda bulundukları açıklamalar yaptıkları ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında “8 Ağustos’un Türk Hava Kuvvetleri tarafından Dillirga bölgesindeki siviller aleyhinde gerçekleştirilen bombalamalara damgasını vurduğundan, Kıbrıs toplumunun bilincine kara bir gün olarak silinmez bir şekilde kazındığını” iddia eden DİSİ partisi, “Erenköy'de gerçekleştirilen törenlerin tüm Kıbrıs Helenizminin duygularını acımasızca kışkırttığını” ileri sürdü.

AKEL partisi de açıklamada bulunarak “Dillirga bölgesindeki Türk bombardımanlarının Kıbrıs’ın bölünmesine ilişkin NATO planlamalarının tırmandığı bir dönemde gerçekleştiğini, bununla birlikte partinin milliyetçilik ve Kıbrıs’ın NATO’laşması senaryolarına karşı mücadele ettiğini” öne sürdü.

DİKO partisi ise “o zaman olduğu gibi bugün de Türkiye’nin hedeflerinin değişmeden kaldığını” iddia ettiği açıklamasında “Türkiye’nin, Kıbrıs Hellenizmi'nin en güçlü koruma kalkanı olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin lağvedilmesini arzu ettiğini ve arzu etmeye devam ettiğini” ileri sürdü.

EDEK partisi de açıklamasında “1964 yılında gerçekleşen Türk ayaklanmalarının ardından, Türkiye’nin tüm Kıbrıs’ı veya büyük bir kısmını ele geçirme hedefiyle toprak üzerinde köprüler yaratma konusundaki hiddetinin, Dillirga yarımadasının bombalanmasıyla kendini gösterdiğini” iddia etti.

Ekologlar Hareketi ise açıklamasında “o günden bugüne kadar Dillirga köyü sakini Kıbrıslı Rumların kuşatılmış özgürler olarak rehine statüsünde yaşadıklarını ve Erenköy barikatının açılmasının en nihayetinde ne zaman masaya konacağı sorusunu sorduklarını” ekledi.