Rum siyasi partilerin, Güney Lefkoşa’da yapılan “Tüm Dünya Yurt Dışındaki Kıbrıslılar Konferansı” çerçevesinde dün, Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar verdikleri bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis, Rum siyasi liderliğinin dış Rumlar ile iş birliği yapmasının gerekliliğini vurgulayarak, dış Rumların Kıbrıs sorununun çözümü için verilen mücadelede temel unsur olduğunu söyledi.

Hristofidis, AKEL’in müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması taraftarı olduğunu ve iki devletli çözümün “ihanet” olduğunu kaydetti.

Habere göre DİSİ Başkan Yardımcısı Savia Orfanidu, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun mesajını okuyarak, dış Rumların Kıbrıs sorununun her zaman gündemde kalmasında katalizör rol oynayabileceğini ve kabul edilemez iki devletli çözümü ısrarla ileri götürmeye çalışan Türkiye’yi uluslararası camiada ifşa edebileceğini belirtti.

DİKO Milletvekili Hristos Senekkis ise, Kıbrıs sorununa üzerinde uzlaşılmış zemin çerçevesinde kapsamlı çözüm bulunmasına parti olarak bağlı olduklarını ve müzakerelerin, Türk tarafının koyduğu kabul edilemez ön koşullar olmaksızın yeniden başlaması gerektiğini ifade etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği Hareketi Başkan Yardımcısı Kiriakos Çimillis de, kötü bir çözümün “çözülmeye” yol açacağını, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümüne karşı çıktıklarını kaydettiler.