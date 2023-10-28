Hellim üretiminde kullanılan küçükbaş hayvan sütü oranının Eylül-Ocak döneminde yüzde 10’dan 19’a yükseltilme kararı üzerine dün miting düzenleyen Sığır Besicileri Koordinasyon Komitesi, Rum yönetiminin KKTC’deki hellim üreticilerine 40 milyon Euro ödenek verilmesini kabul etmesini ve onaylamasını “bardağı taşıran son damla” olarak niteledi.

Alithia’nın haberine göre Sanayi Ticaret ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun araya girmesiyle 2 Kasım’da yapmayı planladıkları büyük protesto eylemini erteleyen sığır besicilerinin dünkü mitingi çerçevesinde Nikos Papakiriaku, “Sığır Besicileri Koordinasyon Komitesi” adına basına açıklama yaptı.

Papakiriaku, sığır besicilerinin ana protesto noktalarından birinin, Rum yönetiminin KKTC’deki hellim üreticileri için 40 milyon Euro ödeneği kabul edip onay vermesi olduğunu belirterek bunu “infial bardağını taşıran son damla” olarak niteledi.

“Süt oranı tayin etmeden hellim üretmeleri, üçüncü ülkelere satmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin denetimindeki bölgede faaliyet gösteren sektör ve üreticilerle rekabet etmeleri için para veriyorlar” diyen Papakiriaku, kendilerine özlü hiçbir yardımda bulunulmadığı, hellim üretimine ve süte engeller konulduğunu, bunun da üretim maliyetini yükseltip, yabancı üreticiyle rekabet gücünü düşürdüğünü söyledi.

Fileleftheros ise Avrupa Birliği Süt Ürünleri Komitesi’nin yayımladığı istatistiklere dayanarak Güney Kıbrıs’ın 27 üye ülke arasında en pahalı inek sütü üreten ülke olduğunu yazdı.

Habere göre AB üyesi 26 ülkede ortalama inek sütü üretim maliyeti 43,5 cent iken Güney Kıbrıs’ta bu rakam 63,5 cent.