Rum Sayıştay Başkanlığı, Güney Kıbrıs ile Girit arasında, ileride İsrail’le deniz altı kablo sistemiyle elektrik bağlantısı kurulmasını da hedefleyen EuroAsia Interconnector projesini denetlemeye karar verdi.

Fileleftheros “Sayıştay Başkanlığı EuroAsia Projesine Müdahale Ediyor” başlıklı haberinde projenin “EuroAsia Interconnector” isimli özel şirkete ait olduğu, projenin 1 milyar 940 milyon Euro’luk maliyetinin de yine şirket tarafından belirlendiği bilgisini verdi.

Habere göre Sayıştay Başkanlığı, yetkili bakanlıktan, Rum yönetiminin projeye bir şekilde maddi katkıda bulunması konusunda EuroAsia yetkilileriyle yapılan istişareler ve proje ile ilgili bütün gelişmelere dair detaylı bilgi talep etti.

Sayıştay Başkanlığı Sözcüsü Marios Petridis, 12 yıldır inceleme aşamasında olmasına karşın projenin neden şimdi denetleneceğini izah ederken “bugüne kadar devlet harcamaları ile ilgili değildi. Ancak şimdi 100 milyon Euro finansman için Kurtarma ve Dayanıklılık Planı’na (KDP) dahil oldu, devletin daha çok müdahil olması isteniyor” ifadelerini kullandı.

Petridis, sıfır sermaye ile yola çıkıp kendini 2 milyar Euro’luk bir proje yürütürken bulan, AB’den yüz milyonlarca Euro, Kıbrıs hükümetinden 100 milyon Euro alan ve Kıbrıs ve Yunan hükümetlerinden ilave yüz milyonlar isteyen özel bir şirketin başlattığı bir proje olduğunu söyledi. Şirketin ilk başta projenin 2023’e kadar tamamlanacağını ve üç devletten (maddi) destek istemediğini, sermayeyi kendi başına bulacağını söylerken aniden her şeyin değiştiğine dikkat çekti.

Sayıştay Başkanlığı’nın, Rum yönetiminin projeye nasıl katılacağını ve özel bir şirkete ortak olacağından başlayıp, Rum yönetiminin KDP aracılığıyla verdiği 100 milyon Euro’ya, şirketin icra organı olarak çıktığı ancak şeffaflık gözetmeden yürüttüğü ihaleye kadar denetleyeceği çok şey olduğunu belirten Petridis ,şu örneği de verdi:

“Köfünye’deki proje icra organı hissedarı da olan şirketin de katıldığı konsorsiyum tarafından yönetilecek. Yani icra organı ihaleyi hissedarına verdi. Kablolar için kısa süre önce imzalanan sözleşmeler, ihalede ilan edilenden çok yüksek fiyat öngörüyor.”

Petridis, Enerji Bakanı’nın, Rum yönetimi ortak ya da en azından garantör olarak katılacaksa projenin sürdürülebilirliğinin ve erişilebilirliğinin değerlendirilmesi gerektiği açıklamasının çok isabetli olduğuna işaret ederek bunların bir yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre EuroAsia Interconnector şirketinin de dün, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail yerel şebekelerini bağlayacak EuroAsia Interconnector kablo hattının döşenmesi ve işletilmesinin Güney Kıbrıs’a uzun vadede önemli faydası olacağı yönünde bir açıklama yaptı.

Güney Kıbrıs’ın bugün enerji açısından izole olan tek AB üyesi ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, projenin hayata geçirilmesi ile 2029’da enerji izolasyonunun son bulacağı, elektrik enerjisi maliyeti ve faturalarının önemli ölçüde düşeceği kaydedildi.