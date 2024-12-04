Rum Araştırma ve İnnovasyon Birliği, Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) üyeleri ile Rum Savunma ve Ekonomi bakanları dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir toplantı yaptı.

Politis ve diğer gazeteler, KEVE Başkanı Stavros Stavru’nun toplantıyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Habere göre, Stavru, Rum savunma sanayiinin gerek Güney Kıbrıs, gerekse dünyada büyük gelişme kaydettiğini iddia ederek, Hristodulidis’le ilk kez görüşme gerçekleştirmekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıda, savunma sanayinin geliştirilmesi ve tanınması adına neler yapılabileceğinin ele alındığını belirten Stavru, “Güney Kıbrıs’ta geliştirilen ve yurtdışında da kullanılan innovasyonda büyük gelişmeler yaşandığını, geleceği de bunun üzerine kurmak istediklerini” vurguladı.

Stavru, Hristodulidis’le gerçekleştirdikleri görüşmenin çok yapıcı geçtiğini de belirtti.