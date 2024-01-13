Yunan Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ELDİK’te görev yapan subaylar atandı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kısa süre önce yaptığı kabine değişikliği çerçevesinde Savunma Bakanlığına atanan Vasilis Palmas geleneksel ilk yurtdışı ziyaretini Yunanistan’a yapmaya hazırlanıyor.

Palmas’ın ziyaret tarihinin, dün sabah Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis başkanlığında yapılan “Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi” (KİSEA) sonrasında Yunan Genelkurmay Başkanlığı ve Yunan ordusunun üst kademesindeki değişiklik dikkate alınarak belirleneceği belirtildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Miçotakis başkanlığında dün sabah toplanan KİSEA’da oybirliğiyle alınan kararla Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına atamalar yapıldı.

Gazete, Yunan Genelkurmay Başkanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen isimlerin Kıbrıs’taki Yunan Değiştirme Alayı’nda (ELDİK) görev yapan isimler olduğuna dikkat çekti.

Habere göre, Konstantinos Floros’tan boşalan Genelkurmay Başkanlığına Özel Harp Dairesi Başkanı Korgeneral Dimitris Hupis atandı. Hupis, ELDİK’te Özel Kuvvetler Bölüğü Komutanlığı yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine de yine ELDİK’te birkaç yıl önce “Yunan Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’ta konuşlu çeşitli birim ve personellerinin ELDİK dışında tek komutanlık çatısı altında toplanması maksadıyla” kurulan DEM ELDİK 3/1 (ELDİK Yunan Birlikleri Komutanlığı) görevinde bulundu.