Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, dün Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Fileleftheros’un haberine göre, AB Savunma Bakanlarının 20-31 Ocak tarihlerindeki gayriresmî toplantısına katılmak üzere Brüksel’de bulunan Palmas, “X” platformundan (eski Twitter) yaptığı paylaşımda, Borrell’e Kıbrıs’taki “güvenlik durumu hakkında bilgi” verdiğini, AB dış ilişkiler ve güvenlik politikasıyla ilgili konularda Ukrayna, İsrail ve Kızıldeniz’deki krizler üzerinde odaklanarak görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.