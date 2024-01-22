Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina-Grenet Catalano’yla bölgesel güvenlik ve ikili ilişkileri ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Haravgi gazetesi, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi devralmasının ardından gerçekleştirdiği bir dizi görüşme çerçevesinde dün Fransız Büyükelçi Salina-Grenet Catalano’yla görüştüğünü duyurduğunu aktardı.

Habere göre Palmas açıklamasında, Catalano’yla bölgesel gelişmeler ve karşılıklı işbirliği konularını ele aldıklarını belirterek, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında güvenlik ve savunma alanlarında derin bir iş birliği olduğunu ifade etti.