Rum polisi ile İngiliz Üsler polisi, bir hafta süreyle arabuluculuk konusunda ortak eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiler.

Alithia gazetesi, Rum polisi ile İngiliz Üsler polisinin geçtiğimiz hafta, arabuluculuk konusunda bir hafta süren eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiklerini yazdı.

Gazete, Rum polis yetkilisinin konuya ilişkin açıklamasında; ortak eğitim ve tatbikatın bu yıl altıncısının gerçekleştirildiğini ve rehine arabuluculuğu konusunda İngiliz üsler polisiyle üst düzey bir iş birliği geliştirildiğini söylediğini aktardı.