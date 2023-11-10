Rum polisi basın sözcüsü Hristos Andreu, KKTC’de tutuklanan ve “Haber Kıbrıs” gazetesinin dünkü sayısında, kısa süre önce Güney Kıbrıs’ta işlenen Kalogeropulu ve Mavromihail cinayetleriyle bağlantılı olabilecekleri düşünüldüğü belirtilen iki kişinin şu ana kadar bu cinayetlerle ilişkileri olmadığının görüldüğünü açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Andreu, Kıbrıs Rum Haber ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, KKTC’de tutuklanan iki kişiden birinin Alman pasaportuna sahip olduğunu ve Polonya’da arandığını, tutuklanan ikinci şahısla ilgili olarak ise polisin herhangi bir bilgiye veya aleyhinde herhangi bir dosyaya sahip olmadığını ifade etti.

28 Ekim tarihinde Larnaka havalimanına Alman asıllı bir şahıs geldiğini ve “Schengen information system” kontrolü temelinde söz konusu kişinin çeşitli suçlarla alakalı olarak duruşmaya çıkarılmak için Polonya makamları tarafından arandığının tespit edildiğini ifade eden Andreu, söz konusu kişinin tutuklandığını ve Larnaka kaza mahkemesine çıkarıldığı 31 Ekim tarihine kadar gözaltında tutulduğunu belirtti.

Akabinde mahkemenin söz konusu şahsın Polonya makamlarına iade edilmesi sürecinin başlamasına hükmettiğini ifade eden Andreu, şahsın 50 bin Euro kefalet yatırması, bilgilerinin stop list’e girmesi, seyahat belgelerini ilgili makamlara teslim etmesi ve belirli tarihlerde Yermasoya polis karakolunda ispat-ı vücut etmesi koşuluyla şartlı olarak serbest bırakıldığını söyledi.

Gazete söz konusu şahsın, karakolu kendisinin seçtiğini de belirtti.

Söz konusu şahsın 3 Kasım tarihinde karakolda ispat-ı vücut etmesi gerektiğini, ancak bahse konu kişinin bunu yapmadığını kaydeden Andreu, 4 Kasım tarihinde ise iki toplumlu temas komitesinden söz konusu kişinin yanındaki iki kişiyle birlikte Alman kimliğini kullanarak Ercan havalimanından Türkiye’ye gitmeye çalıştığı konusunda bilgi aldıklarını ifade etti.

Andreu, iki kişinin Ercan havalimanında KKTC’ye giriş mührüne sahip olmadığının tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi.

Andreu, Rum polisi tarafından yapılan kontrolün ardından, Polonya’da aranan kişiyle birlikte KKTC’de tutuklanan ikinci Polonyalı şahsın ise 2 Kasım tarihinde Larnaka Havalimanından Güney Kıbrıs’a gittiğinin tespit edildiğini de belirtti.

Rum Haber Ajansının “elde ettiği bilgilere göre” Ercan havalimanında 3 kişinin tutuklandığı yazan gazete, Alman pasaportuna sahip olup Polonya’da aranan kişinin yanında, tutuklanan kişi hariç bir de kadın bulunduğunu, ancak bu kadının diğer iki kişi gibi KKTC polisi tarafından tutuklanmadığı ekledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, KKTC’de tutuklanan söz konusu iki kişinin Kalogeropulu ve Mavromihail cinayetleriyle bağlantılı olma ihtimalinin Rum kovuşturma makamları tarafından ihtimal dışında tutulduğunu, çünkü iki kişiden birinin cinayetlerin işlendiği tarihte Rum tarafında gözaltında olduğunu, diğer kişinin ise Güney Kıbrıs’a cinayetlerin işlenmesinin ardından geldiğini ekledi.

Politis ise habere “İki Tutuklamanın Gizemi” başlığıyla yer verdi.