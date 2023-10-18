İngiliz Üsleri polisinin (SBA), Rum polisine bağlı Acil Müdahale Birimi (MMAD) tesislerinde geçen perşembe günü büyük ölçekli bir tatbikata katıldığı, öte yandan İngiliz Üs Polisi ile Rum polisi rehine ve kriz müzakerecileri ekiplerinin ise 6 Ekim’de ortak bir tatbikat yaptığı haber verildi.

Haberinde şu an Rum kesiminde, İngiltere’de eğitim gören dört uzman müzakereci grubunun bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, Rum polisinin ise yaklaşık 13 yıl önce kurulan 37 kişilik bir müzakereci grubuna sahip olduğunu ekledi.