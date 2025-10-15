Rum Polisi Genel Müdürlüğü’nün, Rum İstihbarat Teşkilatı’nda görev yapanlar da dahil polis teşkilatında çalışanların tümüne, hizmet belgelerini ve bilgileri yapay zeka uygulamalarında kullanmalarını güvenlik gerekçesiyle yasakladığı bildirildi.

Politis gazetesi, ilgili talimatta, yapay zeka uygulamaları her ne kadar birçok imkan ve önemli faydalar sunsa da yanlış veya kötüye kullanımının güvenlik için ciddi tehdit oluşturabileceğinin belirtildiğini yazdı.

Haberde, polisin elindeki bilgi ve belgelerin türü ile bunların korunmasının polisin yükümlülüğünde olmasından dolayı bunların yapay zeka uygulamalarında kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi.