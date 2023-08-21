Rum polisinin, her gün deniz yoluyla Güney Kıbrıs açıklarına giden düzensiz göçmenlere “yetişemediği” ifade edildi.

Alithia gazetesi, hafta sonu denizde 97 düzensiz göçmen daha tespit edildiğini ve bunlardan birkaçının tutuklandığını, kalanların da Purnara’daki mülteci kabul merkezine götürüldüğünü yazdı.

Gazete, mültecileri Güney Kıbrıs’a götüren 31, 38 ve 47 yaşındaki üç kişinin gözaltına alındığını kaydederken, düzensiz göçmenlerden 71’inin erkek, 6’sının kadın, 20’sinin de çocuk olduğunu belirtti.