AEK Larnaka ile Maccabi Tel Aviv futbol takımlarının Konferans Ligi (Conference League) kapsamında bu akşam Güney Kıbrıs’ta oynanacak futbol maçı öncesinde Rum polisi alarma geçti.

Rum radyosu, polisin alarmda olma sebebinin, AEK’li taraftarın Yunanistan’da Dinamo Zagreb taraftarı holiganlar tarafından öldürülmesinin ardından dün akşam da Larnaka’da bir grup Omonia taraftarının Maccabi Tel Aviv taraftarlarına saldırma girişimi olduğunu duyurdu.

Bir grup Omonia Futbol takımı taraftarının, büyük çoğunluğu Larnaka’da “Hurmalar” diye bilinen sahil yolu üzerindeki bir barda bulunan Maccabi Tel Aviv taraftarlarına saldıracağı bilgisi üzerine tedbir alan polisin iki grubun karşılaşıp, ciddi olaylar çıkmasını son anda engelleyebildiği belirtildi.

Sosyal medyada yer alan Omonia taraftarının sokaklarda Maccabi Tel Aviv taraftarlarını kovalarken çekilmiş videolarda saldırgan grup içerisinde maskeli şahıslar görüldüğü kaydedildi. Maskeli şahısları tespit etmeye çalışan polisin hem Maccabi Tel Aviv taraftarlarının kaldığı otel ve çevresinde, hem de bu akşam maçın oynanacağı “Arena” stadı ve çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.