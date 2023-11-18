Rum Polis Gücü’nün yeniden yapılandırılması ve etkinliğinin arttırılması çerçevesinde sahil güvenlik birimine 10 adet yeni bot ve insansız hava araçlarının (İHA) alınacağı bildirildi.

Politis gazetesi: “Polis 10 Tekne ve İHA’larla Güçleniyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum polisinin, 23 yıl önce alınan ve artık eskimiş olan sahil güvenlik botlarının değiştirilmesi amacıyla “C tipi” 10 yeni bot alımına gidileceğini yazdı.

Gazete söz konusu botların maliyetinin 5 milyon 673 bin 747 Euro olmasının beklendiğini belirtirken botların 2024 yılı aralık ayında teslim alınmasının öngörüldüğünü aktardı.

Rum polis gücüne ayrıca, 1 milyon Euro maliyeti olan bir “rampa sistemi monte edilmiş antibalistik-zırhlı araç” alınacağı da vurgulanan haberde, söz konusu sahil güvenlik botları ve aracın alımında AB ödeneklerinin kullanılacağı ifade edildi.

Gazete, Rum polisinin modernleştirilmesi kapsamında ayrıca, “önemli altyapıların İHA saldırılarından korunması sistemi, önemli altyapıların terörist saldırılardan korunması sistemi (MADPADS) ve Drone Policing & Mobile Policing ihtiyaçları çerçevesinde İHA satın alınması” projelerinin de gerçekleştirilme aşamasında olduklarını öne sürdü.

Haberde, söz konusu projelere ilişkin daha fazla ayrıntıya ise yer verilmedi.