Stefanu “Bugün çözüm için başka seçenekler de olduğu yanılgısına kapılanlar var”

Başpiskopos Yeorgiu “Savunmamızı güçlendirmemek ulusal varoluşumuzu riske eder”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’ini yıldönümü KKTC’de törenlerle kutlanırken Güney Kıbrıs’ta örgün eğitim ve üniversite öğrencileri “sınırlarımız Girne’dedir” sloganıyla “protesto” yürüyüşü düzenledi.

Fileleftheros’un haberine göre, “PSEM”, “FEPAN” ve “Frederic Üniversitesi Öğrenci Birliği” üyesi ortaokul-lise ve üniversite öğrencileri dün sabah ellerinde “Sınırlarımız Girne’dedir”, “Kıbrıs, Halkına Aittir” ve “Kıbrıs – Birleşik- Federal” yazılı pankartlar ve bayraklar ile “Mia Milia” (Haspolat) barikatı önüne yürüdü, bölgede görev yapan BM Barış Gücü görevlilerine bir karar sureti verdi.

Öğrenci örgütleri başkanları protesto etkinliğinde yaptıkları konuşmalarda “Kıbrıs’ın kurtarılması, yeniden birleştirilmesi ve federal çözüm” mesajı verdi.

Öğrenciler BM Barış Gücü görevlilerine verdikleri karar suretinde de Kıbrıs sorununa" iki bölgeli iki toplumlu federal çözüm” talebini yineleyerek “federasyonun, Rum tarafının verebileceği en son taviz olduğunu” öne sürdü.

Haravgi “Binlerce Öğrenci İşgale ve Taksime Karşı Sokaklarda” başlığıyla verdiği fotoğraf destekli haberinde, Güney Kıbrıs’ın bütün kentlerinde ve Lefkoşa’da eşzamanlı düzenlenen protesto eylemlerine binlerce öğrencinin katıldığını yazdı.

Gazete Rum Orta Eğitim Öğrencileri Birliği PSEM Başkanı Yeorgia Grigoriu’nun “geleceğin sesi olarak, taksimi ileri götürenlerin önünde siper olmak zorundayız. Kurtuluş ve yeniden birleşme mücadelesinin en ön saflarında, emperyalizmin karşısında durmak zorundayız.” sözünü öne çıkardı.

Gazete Rum öğrencilerin protesto yürüyüşü sonrasında AKEL’in de dün akşam “Orfea barikatı (Mağusa Kapısı)" önünde protesto etkinliği gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre, etkinliğe baş konuşmacı olarak katılan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu AKEL olarak Kıbrıs sorunundaki her olumlu hareketi bütün güçleriyle desteklediklerini belirterek “Mevzubahis nettir: ya uzlaşılmış zeminde çözüme ulaşacağız ya da bize taksim kalacak. İşgale herhangi başka bir yöntemle son verebileceğimize inananlar ya ülkenin ve zamanın dışında yaşıyorlar yahut halkla alay ediyorlar” ifadesini kullandı.

Stefanu Rum tarafında bugün çözüm için başka seçenekler de olduğu yanılgısına kapılanlar olduğuna savunarak, “Kıbrıs Türk toplumuyla uzlaştıklarımızda, öncelikle de iki bölgeli iki toplumlu BM kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitliğe sahip federasyonda tutarlı ve ısrarlı olmalıyız.” dedi.

Kıbrıs sorununun 7 yıllık durağanlık ve çıkmazdan sonra bugün çok kritik bir dönemeçte bulunduğunu söyleyen Stefanu, partisinin sunduğu çözüm önerisini hatırlattı.

Simerini (web sitesi) ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un, katıldığı bir “kınama” etkinliğinde Rum Yönetimini, Kıbrıs sorunundaki icraatları konusunda eleştirdiğini bildirdi.

Habere göre “Türk tezlerine yaklaşan tezlerin yıkıldığını” söyleyen Yeorgios “savunmamızı güçlendirmemek ulusal varoluşumuzu riske eder.” dedi. Yeorgios “Süreçten ders almadık, Türkiye’nin tezlerinden taviz vereceğini düşünüyoruz. Emrivakilere karşı direniş devam ediyor. Kıbrıs’ta meşruiyetin restorasyonunu sağlama yolları üzerine düşünmenin zamanı geldi.” ifadesini kullandı.