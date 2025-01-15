Rum Müzakereci Menelaos Menelau Kıbrıs sorununa, “BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçeve içerisinde çözüm çabalarının devamına destek nitelikli mesajlar” aldığını açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Menelau, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, “destek mesajlarını”, bu ay içerisinde New York’ta yaptığı bazı görüşmelerde aldığını söyledi.

Menelau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın rutin görüşmeleri çerçevesinde yarın bir araya gelmelerinin beklendiği belirtilen haberde, Onar-Menelau görüşmesinin ana konusunun, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazartesi günü yapması beklenen geçiş noktalarıyla ilgili görüşme olduğu kaydedildi.

Haravgi ise KİPE’ye yaptığı açıklamaya dayanarak, Menelau’nun, New York’ta BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ve Genel Sekreterlik ofisi müdürü Earle Courtenay Rattray, Güvenlik Konseyi’nin daimi ve daimi olmayan üyeleri ile görüştüğünü yazdı.