Alithia gazetesi, Yeorgiadis’in konferanstaki konuşmasında, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırının sadece İsrail’e yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda uluslararası hukuka ve temel demokratik ilkelere yapılmış bir saldırı olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Yeorgiadis, bu temel hak ve ilkeleri gözleri gibi korumaları gerektiğini ifade ederken, İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğunu ve Hamas karşısındaki savaşı yalnızca askeri açıdan kazanmakla kalmayıp barış, güvenlik ve iş birliği koşulları oluşturacak siyasi bir çözüm arayışı içinde olması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Pandelidis ise, antisemitizmin demokrasi aleyhindeki bir tehdit olduğu konusuyla ilgili konuşarak, günümüzde Avrupa’da birçok antisemitizm örneği bulunduğunu ve bu düşmanca eylemlerin, hem Yahudi toplulukları hem de ülkenin bütününü hedef aldığını belirtti.

Pandelidis, bu eylemlerin demokrasinin getirdiği temel hak ve özgürlükleri, hukuk devletini ve insan haklarına saygı gösterilmesini tehlikeye attığını söyledi.

Habere göre Pandelidis, bu gibi eylemlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi gerektiğine ve şiddetin her türlüsüyle mücadele edilebilmesine yönelik çabaların artırılması gerektiğine değindi.