Rum Merkezi Cezaevi’nde hafta sonu peşi sıra olaylar meydana geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, bazı mahkumların Cumartesi günü, kaldıkları koğuşu ateşe verdiğini ve gardiyanların yangını itfaiyeye gerek kalmaksızın söndürdüğünü yazdı.

Gazete, dün sabah ise başka bir koğuşta yangın çıktığını ve yangına müdahale eden gardiyanlardan birinin, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Haberde, Cumartesi günü yaşanan başka bir olayda ise, mahkumların birbirleriyle ciddi şekilde kavga ettikleri, bazılarının yaralandığı, koğuşların darmadağın olduğu ve kavga sebebinin hapishanedeki koşullar olduğu belirtildi.