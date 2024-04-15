Rum Merkezi Cezaevinde gardiyanlar tarafından kullanılan bir dolapta uyuşturucu madde tespit edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, 125 gramlık uyuşturucu madde gardiyanların kişisel eşyalarını koyduğu dolapta tespit edildi. Söz konusu dolabın cezaevinde uzun zamandır görev yapmayan bir kişiye ait olduğu kaydedildi.

Her dolap için ayrı anahtar olmasına rağmen başka ekstra anahtarlar da olduğunu, dolayısıyla söz konusu dolabı kim veya kimlerin kullandığının bilinmediğini kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.