Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde yatan 50 mahkumun, Filistin halkı aleyhindeki soykırımın örtbas edilmeye çalışılmasının ve bu konudaki sessizliğin sona ermesi talebiyle açlık grevi başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Lübnanlı, Suriyeli, Filistinli, Azerbaycanlı ve diğer Arap ülkelerinden olan mahkumların, uluslararası toplum ile Güney Kıbrıs’ın savaşa kayıtsız kaldığını ifade ettiklerini ve kendilerinin Hamas değil, Filistin halkı yanlısı olduklarını dile getirdiklerini yazdı.

Haberde, mahkumların bu taleplerinin yanı sıra, cezaevindeki AB vatandaşı mahkumlarla eşit koşullarda olmak ve aynı muameleyi görmek istediklerini belirttikleri kaydedildi.