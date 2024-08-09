Rum meclisi Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü ve Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 50’nci yıldönümü nedeniyle dünkü birleşimi öncesinde ölen Rumlar için anma töreni düzenledi.

Alithia’nın haberine göre, bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan seremonide konuşan Rum Meclis Başkanı, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu bu çerçevede yaptığı konuşmada, bölgede sakin Kıbrıslı Türklerin Erenköy ve Mansura köylerine toplanma sebebinin “Türkiye’nin yayılmacı planları" olduğunu iddia etti.

Dimitriu, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Mansur-Erenköy tepelerine, “Türkler açısından stratejik öneme sahip köprübaşı olması” nedeniyle saldırdığını anlattı. Annita Dimitriu, 12-17 Ağustos’ta gerçekleşen Barış Harekatı’nın Güzelyurt, Mesarya’nın Doğusu, Mağusa ve Karpaz’ın kurtarıldığı ikinci aşamasına da atıf yaptı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıldönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü kapsamında dün Erenköy’de düzenlenen törendeki konuşmasını ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Erenköy mesajını da şu başlıkla okurlarına aktardı:

“Tatar, Türkiye’nin Garantilerinin Terk Edilmeyeceğini Tekrarladı… Yılmaz: Erenköy Olayları Kıbrıs Türk Halkının Gelecek Mücadelesinin Temel Taşlarından Biridir”