Rum Meclisi’nde dün 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesiyle 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı için toplantı yapıldığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Meclis Başkanı Annita Dimitriu, toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adım için cesaret göstermek gerektiğini ve “işgalin” üzerinden geçen 50 yılın çok uzun bir süre olduğunu söyledi.

Habere göre Dimitriu, zamanın aleyhlerine işlediğini; Kıbrıs sorunuyla ilgili şu anki kritik kavşakta, prosedürlerle engellerin arkasına saklanma lüksü bulunmadığını ve partizanlık kısır döngüsünde kalmamak gerektiğini kaydetti.

Dimitriu, Birleşmiş Milletler'den (BM) kişisel danışman atanmasının olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, Maria Angela Holguin’in raporunu teslim etmesinin ardından atılacak adımları beklerken, herkesin kararlılıkla ve inançla, mevcut çıkmazın aşılmasına ve müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs sorunundaki durağanlığın vatan için ve halk için getireceği tehlikelerin herkes tarafından anlaşılması gerektiğini ifade eden Dimitriu, Türkiye ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki devletli çözümdeki ısrarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

-Siyasi parti başkanlarından Barış Harekatı’nı kınayan açıklamalar

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Rum siyasi partilerin toplantıda Barış Harekatı’nı kınayan açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, 1974’teki “çifte suç”un üzerinden geçen 50 yılın ardından, Kıbrıs’taki bölünmenin kalıcılaşması tehlikesinin artık çok daha gözle görülür hale geldiğini ve bu tehlikeli durumun önüne geçmek için acele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Stefanu, 1974 yılından beri yaşanan “geçiciliğin” yarattığı sahte güvenlik hissini aşmak gerektiğine işaret etti.

Habere göre DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Holguin’in görev süresinin uzatılmasının geleceğe giden bir yola işaret ettiğini ve DİSİ’nin Başkan Hristodulidis’in çözüm için gösterdiği çabaları destekleyerek tarihi bir sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, herkesin anlaşma yapılan konularda birlik olması ve Hristodulidis’i Kıbrıs sorunundaki çözüm talebi doğrultusunda desteklemesi gerektiğini belirterek, kimsenin Hristodulidis’i baltalamaması gerektiğini ifade etti.

Habere göre Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos Hristu, Kıbrıs sorunundaki durumun bütünlüklü olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve şu andaki önceliğin, “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni savunmak olması gerektiğini kaydetti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, DİPA (Demokratik Cephe) Başkanı Marios Karoyan ve Ekologlar Hareketi Milletvekili Haralambos Theopemptu da, Kıbrıs sorununun bir “işgal sorunu” olduğunu, herkesin kolektif biçimde yeni eylemler düşünmesi ve inisiyatifler üstlenmesi gerektiğini ve “1974’te olanlara kızmayan tek bir Kıbrıslı bulunmadığını” ifade ettiler.