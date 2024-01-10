Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nin dünkü toplantısında, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarının hak sahiplerine daha hızlı ve sonuç getirici bir şekilde devredilmesi konusunu ele aldığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, toplantının ardından açıklamada bulunan Göçmenler Komitesi Başkanı, AKEL Milletvekili Nikos Kettiros, Kıbrıs Türk mallarının gerek konut, gerekse ticari gayrimenkullerin güvenlik sorunları göz ardı edilmeden daha hızlı ve sonuç getirici bir şekilde idaresi ve hak sahiplerine devredilmesi konularının ele alındığını ifade etti.

Kettiros, hedeflerinin prosedürlerin hızının artırılması, aynı zamanda hak sahiplerine devredilen konutların güvenliğinin sağlanması olduğunu da dile getirdi.

Limasol gibi son iki yıldır ilgili listelerin yayımlanmadığı yerler bulunduğunu belirten Kettiros, dün teslim aldıkları listeye göre, geçen yıl ve bu yıl “lütufla” devredilen Kıbrıs Türk evleri bulunduğuna işaret etti.

Kettiros, bakana erişimi olmayan vatandaşlara karşı olumsuz bir ayrımcılık yaratıldığını sözlerine ekledi.

Haberde Rum kesiminde hak sahibi olan kişilere tahsis edilmemiş Kıbrıs Türk malları bulunduğu ve birçok gencin yıllardır beklediği de belirtildi.