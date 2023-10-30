Güney Kıbrıs’ın, Rum tarafının bölge için denizde insani bir koridor haline getirilmesi amacıyla Brüksel’deki üst düzey yetkililer, Avrupa ülkelerinin liderleri ve bölge ülkeleriyle iletişim halinde olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Lefkoşa’nın Diplomatik Girişimi- İnsani Koridor Oluşuturulması Konusunu Doğrudan BM’nin Gündemine Getirecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, söz konusu önerinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından, geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi toplantısı çalışmaları sırasında sunulduğunu yazdı.

Bunu Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın rolüyle ilgili ifadesinin izlediğini kaydeden gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, Hristodulidis’in konuyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanıyla sürekli temas içerisinde olduğunu, öte yandan Hristodulidis’in geçen hafta Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi’yle de telefonda görüştüğünü anımsattı.

-Kombos Ürdün’e gitti

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dün Ürdün’e gittiğini ve burada Ürdün Dışişleri Bakanıyla temaslarda bulunduğunu da yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, insani koridor oluşturulması ve Güney Kıbrıs’ın bu husustaki rolünün Ürdün hükümetiyle tartışıldığını ve Ürdün hükümetinin konuya olumlu baktığını ifade etti.

İki ülkenin temas içinde olacağını ifade eden gazete, Kombos’un Ürdün’ün ardından konuyu ele almak için Berlin’e gideceğini ve Rum kesiminin konuyu doğrudan BM’nin gündemine getireceğini de belirtti.

-Hristodulidis

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’daki kriz sebebiyle üstlendiği inisiyatiflerle birlikte rolünün yükseltilmesinden, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların güçlenmesi ve BM Genel Sekreteri'nin kısa süre içerisinde bu yöne doğru katkıda bulunacak bir kişiyi ataması ümidinden söz etti.

Konuşmasında bölgenin bir savaşla daha sarsıldığını ve savaş nerede olursa olsun herkesi ilgilendirdiğini dile getiren Hristodulidis, insanın acısı ve savaşın ıstırabının herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Hristodulidis, bu yüzden Rum Yönetimi’nin her şeyden önce sivil nüfusa yardımcı olmak için, çatışma noktasına coğrafi olarak daha yakında bulunan bir AB üye devleti olarak faaliyette bulunduğunu dile getirdi.

Uluslararası toplum, Avrupa Birliği (AB) ve krizin diğer paydaşlarının Rum kesiminin inisiyatifinin ve oynayabileceği rolün farkında olması ve bundan memnuniyet duymasının kayda değer bir şey olduğunu da dile getiren Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin limanlarını kullanarak önümüzdeki günlerde Gazze’ye insani yardım göndermeyi başarmayı umduklarını kaydetti.

Ülkenin rolünün gerek Avrupa düzeyinde, gerekse uluslararası düzeyde bu tarz faaliyet ve inisiyatiflerle yükseltildiğini savunan Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabanın da bu tarz faaliyetlerle güçlenmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise, Orta Doğu’daki kriz sebebiyle üstlenilen girişimlerle Güney Kıbrıs’ın rolünü yükselteceklerini ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların güçleneceğini umduğunu da dile getirdi.