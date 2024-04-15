İran’ın İsrail’e saldırmasının ardından bölgedeki gerginliğin artmasının, krizin geniş bölgeye yayılma olasılığının ve yaşanan gelişmelerin uzantılarının Rum kesimini yoğun bir şekilde meşgul ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Dört Aşamada Teyakkuz” başlıklı haberinde, yaşanan krizin Güney Kıbrıs’a yönelik sığınmacı akışını artıracağı ve daha fazla baskıya neden olacağının kesin olduğunu kaydetti.

Krizin daha da tırmanması durumunda, Rum kesiminin bölgedeki vatandaşların ülkelerine tahliye edilmeleriyle ilgili güvenli bir merkez olacağını yazan gazete, güvenlik konusunun bir süreden bu yana Rum Yönetimi makamlarını meşgul ettiğini ifade etti.

İngiliz Üsleri konusu ile Güney Kıbrıs’ın da konuya müdahil olduğuna dair bir mesaj verilmemesi için Rum kesiminin bu konuyu diplomatik ve iletişimsel anlamda nasıl ele alacağının denkleme dahil olduğunu da yazan gazete, bunun muhtemelen İran’ın tepkisine neden olacağına işaret etti.

Bu yüzden gerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in gerek de Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Rum Yönetiminin bu konuya aktif bir katılımı olmadığı konusunda dün açıklama yaptığını yazan gazete, hükümetin İngiliz tarafından önceden bilgilendirilmediğinin vurgulandığını iletti.

Ulusal Güvenlik Konseyinin bu koşullar altında dün sabah olağanüstü toplandığını ve toplantıda dört eksene odaklandığını yazan gazete, İngilizlerin Ağrotur Üssünden kalkan uçaklarla krize doğrudan müdahil olmalarının dün başkanlıkta yapılan durum değerlendirmesinde ele alındığını kaydetti.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada hükümetin İngilizler tarafından önceden bilgilendirilmediğini ve ardından Dışişleri Bakanı Kombos’un İngiliz Dışişleri Bakanıyla temasa geçtiğini ve konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

İkinci eksenin güvenlik konusu olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in gerekli tüm önlemlerin alındığını söylediğini kaydeden gazete, dünkü toplantıda ele alınan üçüncü konunun ise savaş bölgesinde bulunan vatandaşların tahliyesi olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün yaptığı açıklamada “Estia” planının devreye alındığını belirtirken, Bakanlığının geçen cumadan itibaren bölgeden tahliyeler olmasının gerekmesi halinde “Estia” isimli ulusal planı etkin hale getirdiğini ifade etti.

Dördüncü eksenin ise sığınmacılar konusu ile bölgedeki durumun tırmanmasından ötürü deniz yoluyla toplu gelişler olduğunu kaydeden gazete, bunun öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in geçen cumartesi Suriyelilerin siyasi sığınma başvurularının incelenmesinin askıya alındığına dair açıklamasını anımsattı.

Politis gazetesi ise “Orta Doğu’daki Krizin Tırmanmasıyla İlgili Üç Endişe” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin Orta Doğu’daki krizin tırmanmasının sonuçlarını politik, diplomatik ve ekonomik aşamada değerlendirdiğini yazdı.

Göç konusu, ekonomi ve İngiliz Üslerinin kullanımına mesafeli olunmasının Rum kesiminin Orta Doğu’daki krizin tırmanmasıyla ilgili üç endişesi olduğunu yazan gazete, bu aşamada Güney Kıbrıs’la ilgili gerçek sıkıntının ekonomiyle ilgili olduğunu belirtti.

Haberde, Rum ekonomisinin petrole olan bağımlılığının varili 100 doları aşan petrol fiyatlarıyla uzun süre dayanmasına izin vermediği de belirtildi.