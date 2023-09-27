Güney Kıbrıs’ın, sığınmak amacıyla yasal olmayan yollarla gelişlerin durdurulması için Lübnan ile ortak devriye ve operasyonlar yapılmasının yanı sıra Lübnan’a tekne sağlama konusunda istekli olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs İçişleri Konstantinos İoannu’nun Lübnanlı muhatabına gönderdiği mektubu ifşa ederek, İoannu’nun mektupta Rum makamlarının Lübnan’a düzensiz geçişlerin kontrol edilebilmesi amacıyla altı sürat teknesi tedarik etmenin yanı sıra Lübnanlı yetkililerin operasyonel meselelerle ilgili eğitilmesi ve Lübnan’da ortak devriyeler yapma konusundaki arzusunu ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete iç sayfadan “Kıbrıs Lübnan’a Altı Tedbir Öneriyor” başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın, Lübnan’dan gelen düzensiz insan akınlarının ve çeşitli çeteler tarafından gerçekleştirilen insan ticaretinin her türlü yasal yolla durdurulmasını istediğini, bu yüzden de Lübnan’a yönelik bazı önlemler önerdiğini kaydetti.

Haberinde İçişleri Bakanı İoannu’nun geçtiğimiz gün Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mawlawi’ye gönderdiği mektubun içeriğini ifşa eden gazete, İoannu’nun mektupta Lübnan'dan yasal olmayan yollarla insan gelişlerinin azaltılmasını hedefleyen pratik tedbirler önerdiğini kaydetti.

Gazete bu tedbirler arasında, Güney Kıbrıs tarafından Lübnan’a altı adet sürat teknesi verilmesi, Lübnan silahlı kuvvetler mensuplarına kontroller ve operasyonlar konusunda eğitim verilmesi, Lübnan silahlı kuvvetler mensuplarının Rum polisine eğitim ziyaretleri yapması, iki ülke arasında ortak devriyeler yapılması, operasyonların finanse edilmesi veya insanların ayrıldıkları yerlere geri dönmeleri için onları taşıyan teknelerinin bakımlarının yapılmasının bulunduğunu iletti.

İoannu’nun mektubunun Lübnanlı muhatabına Rum kesiminin Lübnan’daki büyükelçiliği aracılığıyla iletildiğini kaydeden gazete, İoannu’nun mektupta Lübnanlı muhatabına, ortak bir öneri sunmalarını teklif ettiğini de belirtti.

Gazete, bu öneriyle AB’den, Doğu Akdeniz’deki insan ticaretinin önlenmesi ve bununla mücadele edilmesi amacıyla, iki ülke arasında pratik ve işlevsel bir işbirliği geliştirilmesi için ödenek talep edildiğini ekledi.

Öte yandan Suriyelilerin Lübnan'dan Güney Kıbrıs’a yasa dışı gelişleri konusunda Rum makamlarına ulaşan Lübnan kaynaklı bilgilerin artmakta olduğunu da kaydeden gazete, İçişleri Bakanı İoannu’nun, Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a gitmek için ülkeden topl ayrılışlar konusundaki bilgilerin teyit edilmesi durumunda Rum makamlarının hazır olması için direktif verdiğini belirtti.

Gazete, geçen Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a teknelerle ulaşan 95 Suriyeliden elde edinilen bilgilere göre, Lübnan’da deniz kıyısında bulunan bir köyde, Güney Kıbrıs’a gelmek için tekne bekleyen 500 civarında kişi bulunduğunu ekledi.

-Eylül’de Güney Kıbrıs’a rekor sayıda yasadışı dışı giriş

Geçtiğimiz yıl Güney Kıbrıs’a ulaşan yasadışı girişlerin yüzde 95’inin Yeşil Hat üzerinden geldiğini, yüzde 5’inin ise deniz yoluyla ülkeye ulaştığını kaydeden gazete, içerisinde bulunduğumuz Eylül ayında isebu yöntemlerle Güney Kıbrıs’a rekor sayıda insan ulaştığını belirtti.

İlgili birimlerden elde ettiği bilgilere dayanarak, 1-26 Eylül tarihleri arasında 750 kişinin Güney Kıbrıs’a gittiğini ve siyasi sığınma talebinde bulunduğunu yazan gazete, bu kişilerin çoğunluğunun ülkeye deniz yoluyla geldiklerini, çoğunun ise Güney Kıbrıs’a gelmeden Lübnan makamları tarafından durdurulduklarını belirtti.

Hava şartlarının değişmesiyle birlikte deniz yoluyla gelillerin azalacağının tahmin edildiğini de ifade eden gazete, Güney Kıbrıs nüfusu içerisinde siyasi sığınmacı oranına bakıldığında ise, 2022 yılında bunun yüzde 6 olduğunu kaydetti.

Gazete bu oranın Temmuz ayına kadar yüzde 5.36, Ağustos’ta ise yüzde 5.30 olduğunu ekledi.