Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu 2026 yılında faaliyete girecek "Limnes" göçmen kabul merkezinin cezaevi olmadığını, açık bir yapı olacağını, merkeze kimin girip çıktığının titizlikle kontrol edileceğini ve 24 saat boyunca korunacağını dile getirdi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre İoannu, Larnaka Milletvekili Prodromos Alambritis'in “Limnes” isimli göçmen kabul merkezinin faaliyetleriyle ilgili endişelerini ortaya koyduğu sorularına yanıt verdi.

Projenin 2026 ortalarında tamamlanmasının planlandığını dile getiren İoannu, polise bağlı ön ayrılış merkezinin bir kısmının ise bu yıl içerisinde teslim edileceğini dile getirdi.

İoannu uluslararası ve AB hukukuna göre sığınma başvurusunda bulunan kişiler tutuklu olmadığı için Limnes'in açık tipte bir yapı olarak faaliyet göstereceğini de kaydetti