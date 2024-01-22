Kıbrıs Rum makamlarının, KKTC’deki Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili olarak aleyhinde tutuklama emri bulunan ve kısa süre önce İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın 2004 yılından bu yana sahip olduğu kimliği ve pasaportunu 2014 yılında yenilediği haber verildi.

Politis gazetesi, “Arandığı Sırada Kendisine Pasaport Verdiler- Rum Yönetimi Makamları Aleyhinde Tutuklama Emri Varken Kıbrıslı Türk Avukatın Resmi Belgelerini Yenilediler” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, yapılan kontrollerle rağmen Rum makamlarının Kürşat’ın adının aranan kişiler listesinde olduğundan haberi olmadığını öne sürdü.

Habere göre İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu gazeteye yaptığı açıklamada, arandığı sırada Kıbrıslı Türk avukatın kimliği ve pasaportunun yenilendiğini doğrularken, 23 Temmuz 2014'te Kürşat’a yeni pasaport verildiğini, Rum İstihbarat Teşkilatı'nın (KİP) da buna itiraz etmediğini kaydetti.

Gazete, devletin gizli servislerinin ya aranan kişiler listesini dikkate almadıklarını veya tanımış olsalar bile başvurudaki isimle Kıbrıs Türk avukat arasında bir bağlantı kuramadıklarına da işaret etti.

Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın, biri Rum Yönetimi, biri de Europol tarafından çıkarılan aleyhindeki iki tutuklama emriyle birlikte 2005 yılından bu yana arandığını ve kovuşturma makamlarının listesinde olduğu fark edilmeden kimliğini ve pasaportunu yenilediğini kaydeden gazete, Kürşat’ın sınır kapılarının açılmasından sonra 2004 yılında başvuruda bulunup kimlik ve pasaport aldığını belirtti.

2005 yılında Kürşat aleyhinde KKTC’deki Kıbrıslı Rum mallarıyla alakalı davalarla ilgili olarak tutuklama emri çıkarıldığını yazan gazete, 2007 yılında ise aynı suçtan ötürü hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını ifade etti.

10 yıl sonra (2014 yılında) kimliği ve pasaportunun tarihi bittiğinde ve arandığı sırada, Kürşat’ın kimlik ve pasaport yenilemek için Kıbrıs Rum makamlarına başvurduğunu yazan gazete, kimsenin Kürşat’ın aranan bir kişi olduğunun farkına varmadığını ve Rum Yönetimi’nin Kürşat’ın kimliğini ve pasaportunu yenilediğini belirtti.

Bu bilgilerin İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun gündemine getirildiğini, İoannu’nun ise Kürşat’ın kimliği ve pasaportunun arandığı sırada yenilendiğini doğruladığını kaydeden gazete, İoannu’nun 2014 yılında, Kıbrıslı Türklerin evraklarının yenilenmesi için, başvuruların kontrol için Rum İstihbarat Teşkilatına (KİP) gönderildiğini söylediğini iletti.

Lefkoşa (Rum) Kaymakamlığının Kürşat’la ilgili 30 Haziran 2014 tarihli başvuruyu KİP’e gönderdiğini kaydeden İoannu, 11 Temmuz 2014 tarihinde başvurunun mühürlü bir şekilde üzerinde herhangi bir işaret olmadan kaymakamlığa geri gönderildiğini, sonuç olarak da 23 Temmuz 2014 tarihinde yeni pasaportun verildiğini belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Kürşat’ın aleyhindeki Avrupa tutuklama emrinin yerine getirilmesi çerçevesinde İtalya’da tutuklandığı ve Kıbrıs pasaportuna sahip olduğu açıklandığı günden itibaren, yetkili Rum devlet birimlerinin tam olarak nerede ve neyin yanlış gittiğini ve Kürşat’ın tespit edilip yakalanmadan kimliğini ve pasaportunu yenilemeyi başardığını araştırmaya başladıklarını ekledi.