Rum Göçmenler Birliği’nin, 1974 yılı göçmenleriyle ilgili açıklamaları basında yer aldı.

Haravgi gazetesi “Araştırma: “50 Yıl Sonra, Göçmen Nüfusun İlk Nesli Hemen Hemen Yok Oldu” başlıklı haberinde Rum Göçmenler Birliği’nin (PEP) açıklamalarına yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus Dairesi’nin verilerine dayanarak “göçmen veya yerinden olanlar” olarak nitelendirilenlerin sayısının 255 bin 120 olduğunu belirtti.

Gazete yine İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayanarak 1974 sonrasında göçmen sayısının 160 bin olduğunu, 116 bin 561 kişinin babadan, 93 bin 624 kişinin ise anne tarafından göçmenlik aldığını yazdı.

Habere göre PEP, “Türk işgalinin” ilk neslinden birçok insanın hayatını kaybetmesine karşın, göçmenliğin getirdiği sonuçların henüz bitmediğini, sonraki nesilleri de etkilediğini ifade etti.

Göçmenliğin hangi nesillere kadar sınırlandırılacağı şeklindeki soru üzerine PEP Başkanı, mevcut yasal düzenlemeyle “göçmenlik veya yerinden olanlara” yönelik sıfatın nesilden nesile miras kaldığını bu nedenle kısıtlama veya sona ereceği aşamanın bulunmadığını belirtti.

Orijinal göçmen neslinin kaybedilmesine yönelik korkunun bulunup bulunmadığı şeklindeki soru üzerine, PEP Başkanı, 1974’ten bu yana 50 yılın geçmesiyle doğal kayıpların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Mal kaybı ve bundan yararlanamama, göçmenlerin karşı karşıya olduğu temel sorunların kaynağı olduğunu söyleyen PEP Başkanı, göçmenler için barınma ihtiyaçları ve iş geliştirme fırsatlarının da sınırlı olduğundan söz etti.

PEP Başkanı açıklamasında ayrıca en önemli sorunlardan birinin de çok sayıdaki göçmenin Kıbrıs Türk malı üzerinde oturması veya devletin yanlış yönlendirmesi nedeniyle Kıbrıs Türk arazisi üzerine inşaat yapmalarına bağlı olarak tapu alamaması da olduğunu belirtti.