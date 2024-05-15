Rum gençlerin siyasi sisteme güvenmedikleri ve bundan dolayı 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçiminde oy kullanmak konusunda emin olmadıkları bildirildi.

Politis gazetesinde yer alan Eurobarometre araştırmasına göre, Güney Kıbrıs’taki gençlerin yüzde 53’ü, AP seçiminde oy kullanma niyetinde olduğunu, yüzde 16’sının ise oy kullanmakla ilgilenmediğini ifade etti.

Gençlerin yüzde 32’si, oy kullanmanın seslerini duyurmak için en etkin yöntem olduğunu beyan ederken, yüzde 28’i siyasi sisteme güvenmediği için oy kullanmak konusunda emin olmadığını veya oy kullanmayacağını belirtti.

Katılımcıların yüzde 24’ü hiçbir siyasi parti veya adaydan hoşlanmıyor, yüzde 21’i genel olarak siyasetle ilgilenmiyor, yüzde 20’si Avrupa Birliği’nin (AB) insanların sorunlarıyla ilgilenmediğine inanıyor ve yüzde 19’u da kullanacakları oyun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine inanıyor.

Haberde, Eurobarometre araştırmasının 3-12 Nisan tarihleri arasında, 27 AB ülkesinden 15-30 yaş aralığındaki 26 bin 189 gencin katılımıyla yapıldığı bilgisine de yer verildi.