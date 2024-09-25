Rum Enerji Bakanlığı'nın Güney Kıbrıs'ın yatırımlar ve ticari hizmetlerini tanıtmak amacıyla, Pekin’de 11’incisi düzenlenen “China International Fair for Trade in Service” uluslararası fuarına katıldığı belirtildi.

Fuarı toplam 342 bin kişinin ziyaret ettiğini yazan Haravgi gazetesi, Rum kesiminin standını birçok işletmenin temsilcilerinin ziyaret ettiğini ve ziyaretçilerin özellikle şirket kaydı gibi profesyonel hizmetler, bilişim teknolojileri, teknoloji ve eğitim sektörlerine ilgi gösterdiğini ekledi.

-Çin’deki üniversiteyle iş birliği

Gazete başka bir haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Üniversitesi Felsefe Fakültesi ile Çin’in Hangzhou kentindeki Zhejiang Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Arkeoloji fakültesi arasında 20 Eylül’de bir iş birliği memorandumu imzalandığını yazdı.

Gazete iş birliği memorandumunun eğitim, araştırma ve inovasyon alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesini hedeflediğini ekledi.