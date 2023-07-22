Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu, ileride atılacak adımlara karar verilmesi için, Euroasia Interconnector projesinin uygulanabilir olup olmadığı açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Papanastasiyu’nun dün yaptığı bu açıklamanın, ülkenin enerji konusundaki tecritten çıkmasına dair açıklamalarının ardından, hükümetin bu projeyle ilgili planı konusunda yeni bir kafa karışıklığına neden olduğunu yazan Alithia gazetesi, uygulayıcı kuruluşun kabloyu inşa eden şirketle anlaşmaz imzaladığını ve bunun diğer iki hedef ve dönüm noktasıyla birlikte Avrupa Komisyonu'nun önerisi olduğunu ifade etti.

Gazete ikinci hedefin elektrik iletim operatörü, üçüncüsünün ise bir voltaj dönüştürücüsüyle anlaşma imzalanması olduğunu belirtti.

Kendilerinin devlet olarak projeyi incelediklerini, bunun şu an özel bir proje olduğunu ve devlet olarak ne yapmaları gerektiği, aynı zamanda ileride atılacak adımlara karar verilmesi için projenin uygulanabilir olup olmadığı açısından değerlendirileceğini ifade eden Papanastasiyu, devletin projeye katılımının kesin olup olmadığı konusundaki bir soruya karşılık ise buna olumsuz yanıt vererek “kesin bir şey yok” ifadesini kullandı.

Üç alternatifin gözden geçirilmekte olduğunu da dile getiren Papanastasiyu, birincisinin devlet tarafından bir şey yapılmaması ve projenin gerçekleştirilmesinin uygulayıcı kuruluşa bırakılması, ikincisinin uygulayıcı kuruluşa yardım edilmesi için devletin bazı garantiler sunması, üçüncüsünün de devletin sermayeye katılması olduğunu sözlerine ekledi.