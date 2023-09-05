Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, doğal gaz konulu bir seminere katılmak amacıyla Singapur’a gidiyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Enerji Bakanı Papanastasiu’nun yarın “Gastech 2023” uluslararası enerji sergisi çerçevesinde gerçekleştirilecek bir yuvarlak masa toplantısına katılacağını yazdılar.

Habere göre Rum bakan, Singapur ziyareti sırasında Mısır Enerji Bakanı Tarık El Molla ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu Genel Sekreteri Osama Mobarez’le görüşecek.

Gazete, Papanastasiu’nun ayrıca, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösteren petrol şirketleri Cevron ve Vitol yetkilileriyle de temaslarda bulunacak.