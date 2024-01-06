Rum Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Orta Eğitim ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü tüm ortaokul ve liseler arasında “1974 Kıbrıs’ta Türk İşgali” konulu afiş, karikatür ve resimli hikâye-çizgi roman yarışması düzenliyor.

Haravgi Rum devlet ve özel ortaokul, lise, teknik okul öğrencilerine yönelik “Kıbrıs ve/veya Yunan ve veya dünya tarihi ile ilgili yarışmanın bu yılki ana temasının “1974 Kıbrıs’ta Türk işgali” olduğunu yazdı.

Habere göre öğrencilerin bireysel veya 5 kişiyi aşmayacak gruplar halinde, boş zamanlarında hazırlamaları gereken “eserlerin” özgün olması, daha önce yayınlanmış herhangi bir eserden esinlenilmemiş olması gerekiyor. Öğrencilerden ayrıca, her bir eser için ilham veren tarihi olayların, eserin sunumunun anlatıldığı, eserde kullanılan sembol, şekil ve sözlü yorumların çözümlerinin yer aldığı 120-150 kelimelik metin de isteniyor.

(ŞA /ŞEB)