ABD’nin, Gazze’ye Güney Kıbrıs üzerinden insani yardım götürülmesi çerçevesinde Gazze limanına inşa ettiği geçici platformu tamamen kaldırma kararı aldığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD’nin, Gazze’ye Güney Kıbrıs üzerinden insani yardım götürülmesi çerçevesinde Gazze limanına inşa ettiği geçici platformu tamamen kaldırma kararı aldığına ilişkin yabancı basında çıkan haberlere geniş yer verdiler.

Gazete, yabancı basın kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde; ABD’nin, “Amalthia Projesi” çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ta biriken insani yardımların deniz yoluyla Gazze’te taşınmasının ardından, söz konusu limana kurulan geçici platformun tamamen söküleceğini yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teodoros Gotsis’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ve diğer ilgili makamlarla istişarelerin devam ettiğini belirterek platformun geçici bir çözüm olarak sunulduğunu vurguladığın yazdı.

Gotsis, platformun faaliyete geçtiği mayıs ayı başından bugüne kadar 8 bin 600 ton insani yardımın Gazze’ye ulaştırıldığını belirtirken küçük bir miktar yardımın ise İsrail’in Aşdot Limanı’na ulaştırıldığını vurguladı.