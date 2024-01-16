Güney Afrika'nın, Filistin'e yönelik saldırıların soykırım niyetiyle yapıldığı iddiasıyla İsrail aleyhinde Lahey Uluslararası Mahkemesi’ne başvurusuna yönelik açıklamalarda bulunan Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis’e Filistin Büyükelçisi Abdallah Atari’den tepki geldi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Gotsis, Gazze’de yaşananlar için kullanılan “soykırım” ifadesinin kesin olmadığı gibi, İsrail’in suçsuz olduğu konusunda da Güney Kıbrıs'ın peşin hükümlü olmadığını söyledi.

Atari’nin Gotsis’in bu söylemine sert tepki göstererek, diğer ülke ve hükümetlerin baskısı olmadan kendi vicdanlarıyla hareket edebilirlerse, yargıçların İsrail hükümeti aleyhinde tarihi bir karar vereceklerinden emin olduğunu belirtti.

Filistin’de yaşananların “tali hasar” olarak adlandırıldığına işaret eden Atari, 24 bin kişinin öldüğü, 60 bin kişinin yaralandığı, sayısız kişinin kaybolduğu ve yaklaşık 2 milyon kişinin evsiz kaldığı Filistin’de yaşananların “soykırım” addedilmesi için daha ne kadar şey yaşanması gerektiğini sorguladı.

(GE/FEZ)