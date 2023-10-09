Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ın uluslararası alandaki adını “temizlemek” amacıyla, merkezi Londra’da bulunan “Kreab” isimli şirketle sözleşme imzaladığı bildirildi.

Fileleftheros, “Kıbrıs’ın Adını Temizlemek İçin Kampanya” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, geçen Temmuz ayında sözleşme imzaladığı “Kreab” şirketinin resmî internet sitesinde kendini “uluslararası itibar yönetiminde önde gelen merkezlerde biri” olarak tanımladığını yazdı.

Yaptığı araştırmaya dayanarak Rum Dışişleri’nin Güney Kıbrıs’ı, uluslararası düzeyde damgalandığı yolsuzluk davalarından kurtarmak ve “geçici kâr öngörmeyen ciddi yatırımcıların yatırım faaliyeti alanı olarak lanse etmek istediğini yazan gazete, Kreab’ın şu anda, Güney Kıbrıs’ın uluslararası alandaki görüntüsünün ne olduğunu saptamak için anket ve piyasa araştırması yaptığını yazdı.

Gazete, yatırım karşılığı pasaport uygulamasının Güney Kıbrıs’ın uluslararası itibarını “tamiri mümkün olmayacak şekilde zedelediğini, dahası birçok kez, itibarı şaibeli yatırımcıların sığınağı olarak lanse edildiğini belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis sözleşmenin, Bakanlığın Çok Taraflı Güvenlik İlişkileri ve Dünya Ajandası Dairesi altında faaliyet gösteren Ekonomik iklim ve Kültür Diplomasisi birimi sorumluluğunda geçen Temmuz ayında imzalandığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın eylül ayı başlarından beri, bütün birimlerin iyileştirilmesi için çalışma yapıldığını da anlatan Gotsis Kreab ile yapılan sözleşmenin ekonomik diplomasinin ileri götürülmesi için bir eylem planı oluşturma hedefi taşıdığını anlattı.

Kreab’ın şu anda “tam olarak hangi noktada bulunulduğunu” ortaya çıkarmak için araştırma yaptığını, planın bu araştırmadan çıkacak sonuca göre yapılandırılacağını söyleyen Gotsis, yapılan sözleşmenin, Rum diplomatların eğitilmesini de kapsadığını açıkladı.