Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Türkiye’ye Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırması çağrısını yineledi.

Alithia’nın haberine göre Kombos 14’üncü Limasol Ekonomik Forumu”nda dün yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın “jeopolitik meydan okumalarla ve zorluklarla dolu bir bölgede Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu, Afrika ve AB için bir istikrar kapısı olduğunu” öne sürdü, Türkiye’ye MEB sınırlaması çağrısını yineledi.

Komşu ülkelerle işbirliklerinin, politikaların merkezi olduğunu, bu çerçevede komşu ülkelerle MEB sınırlandırmasına gittiklerini ve sözde Rum MEB’inde önemli şirketlerin faaliyet göstermekte olduğunu söyleyen Kombos “elbette yönlendiricimiz UNCLOS’tur ve Türkiye’yi, sınırlandırma yapmaya davet etmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Haravgi Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın INSIGHT dergisine yaptığı Kıbrıs sorununun KKTC’nin tanınması yoluyla çözümünün Doğu Akdeniz’deki olguları değiştireceği açıklamasının satırbaşlarını aktardı.

Gazeteye göre AKEL Fidan’ın reddettiği, Kıbrıs sorunu çözülmeden enerji anlaşması yapılması teklifine Rum tarafının, enerjiyi müzakere sürecini canlandıracak şekilde baskı unsuru haline getirecek önerisinin eşlik etmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Parti tarafından yapılan açıklamada AKEL’in bu konuda, Rum yönetiminin kırmızı çizgilerini aşmayacak ama çözüm ile bütün taraflara fayda sağlayacak tavsiyelerinin yer aldığı bir önerisi olduğu hatırlatıldı ve Rum yönetimine, AKEL’in önerisini inceleyip değerlendirmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ülkenin doğal kaynaklarının bütün Kıbrıslılar tarafından kesintisiz değerlendirilmesine ve Kıbrıs ile Türkiye arasındaki deniz bölgesinin sınırlandırılması müzakerelerinin başlamasına olanak tanıyacak şeyin Kıbrıs sorununun çözümü olduğu da kaydedildi.