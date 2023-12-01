Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi (DEFA) Başkanı Andonis Patsalis, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun kendisini arayarak tüm yönetim kurulu üyelerinin istifasını istediğini, bu duruma anlam veremediğini açıkladı.

Haravgi gazetesi, Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi (DEFA) Başkanı Andonis Patsalis’in, işletmenin tüm yönetim kurulunun istifasının istenmesi konusunda yaptığı açıklamaya geniş yer verdi.

Patsalis, Enerji Bakanı Papanastasiu’nun 21 Kasım tarihinde kendisini telefonla arayarak aniden tüm yönetim kurulunun istifasını istediğini, buna gerekçe olarak ise, üyelerin daha ehil kişilerle değiştirileceğini gösterdiğini açıkladı.

Yönetim kurulu olarak DEFA’da çok iyi işler yaptıkları iddiasında bulunan Patsalis, istifa talebinin sebebinin, belirli bir ihale dosyasıyla ilişkili olduğuna dair iddiaların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Habere göre AKEL, istifa talebine ilişkin Rum hükümetinden izahat istedi.

AKEL Politbüro üyesi Neoklis Silikiotis konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin bu kararına ilişkin izahat istediklerini belirterek, elektrik fiyatlarının ucuzlaması adına doğalgazın gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Silikiotis, bu yıl kirlilik sebebiyle 300 milyon Euro ödeneceğini, böylece maliyetin 500 milyona fırlayacağını hatırlatarak, AKEL’in konuyu meclise taşıyacağını ifade etti.