Rum Başkanlık uçağının bakımının tamamlandığı ve ay sonuna, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Politis gazetesi, 10 Temmuz’dan beri Portekiz’de bulunan uçağın bakım masraflarının yaklaşık 2 milyon Euro tuttuğunu ve bakım çalışmalarının “OGMA” havacılık şirketi tarafından yapıldığını yazdı.

Gazete, uçağın tüm aksamlarının son teknolojiye göre uyarlandığını ve tamamen güvenli hale getirildiğini kaydederek, bakım masraflarının Başkanlık ödeneğinden karşılanacağını belirtti.