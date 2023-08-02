Yunanistan tarafından Rum hükümetine 2022 yılında hibe edilen “Embraer Legacy” tipi uçağın Portekiz’de bakıma alındığı bildirildi.

Politis gazetesi manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı’nın kullanımı için Yunanistan tarafından 2022 yılında hibe edilen uçağın, 21 yıllık olması sebebiyle ciddi bakımdan geçirilmek amacıyla Portekiz’e götürüldüğünü yazdı.

Gazete, uçağın bakımının yanı sıra, transatlantik uçuşu yapabilmesi adına iyileştirmelerin de gerçekleştirileceğini belirtirken, bu işlemlerin maliyetinin 1 milyon Euroyu aşmasının beklendiğini de vurguladı.