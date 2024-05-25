Rum basınına göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, önümüzdeki hafta Guterres’e Kıbrıs sorununda bugüne kadar harcadığı çabalarla ilgili bilgi notu sunacak.

Fileleftheros haberi, “Rapor Ancak BM Güvenlik Konseyi Emriyle…. Holguin Gelecek Hafta Guterres’e Kıbrıs Sorunundaki Bugüne Kadarki Çabaları Hakkında Bilgi Verecek” başlığıyla aktardı.

Habere göre diplomatik kaynaklar raporların, Güvenlik Konseyi’nin emri ya da kararı üzerine sunulduğunun altını çizdi. Kıbrıs sorunuyla ilgili raporların, Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı iyi niyet misyonu ve BM Barış Gücü ile ilgili raporlar olacağına dikkat çekti.

Gazete, Holguin’in Guterres’e söyleyeceklerini bir bilgi notu şeklinde (gayriresmi belge) olacağını ve içeriğinin daha sonra Guterres tarafında iyi niyet misyonu ve Barış Gücü raporlarında kullanılabileceğini belirtti.

Haberde “Holguin’in yapacağı bilgilendirmenin, Kıbrıs sorununda daha sonra harcanacak çabalar açısından büyük önem taşıyacağı, Guterres’in bundan sonraki hareketlerini belirleyeceği” görüşüne yer verildi ve Guterres’in Holguin’i “cebinde bazı direktiflerle, yeniden Ada’ya gönderebileceği” öne sürüldü.